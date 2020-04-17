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Başiskele’ye ücretsiz yeni otopark

KOCAELİ BAŞİSKELE BELEDİYESİ, KONUTLAŞMANIN VE İŞ YERLERİNİN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELERDE TRAFİK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN İLÇEYE YENİ OTOPARK ALANLARI KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR.

Başiskele’ye ücretsiz yeni otopark

KOCAELİ BAŞİSKELE BELEDİYESİ, KONUTLAŞMANIN VE İŞ YERLERİNİN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELERDE TRAFİK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN İLÇEYE YENİ OTOPARK ALANLARI KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR.

17 Nisan 2020 Cuma 11:25
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Başiskele’ye ücretsiz yeni otopark

KOCAELİ - Başiskele Belediyesi, konutlaşmanın ve iş yerlerinin yoğunlaştığı bölgelerde trafik sorununu çözmek için ilçeye yeni otopark alanları kazandırmaya devam ediyor.

Korona virüs ile mücadelede ilçede hız kesmeyen Başiskele Belediyesi, bir yandan da diğer belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla ilçeye yeni bir otopark kazandırmak için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi’nde Başiskele Semt Polikliniği’nin yakınındaki İlke Sokak’ta yaklaşık 1000 metrekarelik atıl alanı düzenleyerek otopark haline getirdi. Zemin düzenlemelerin ardından ve 80 metreküp kum seriminin ardından 51 bin 300 kilitli parke taşı ve 95 metrelik 190 adet bordür kullanılarak yeni otopark alanı tamamlandı.

Konutların, iş yerlerinin, hastane, butik otel ve belediye hizmet noktalarının da bulunduğu bir bölgeye kazandırılan otopark, bölgenin otopark ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak ve vatandaşlar tarafından ücretsiz kullanılabilecek.

Son Güncelleme: 17.04.2020 12:22
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