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Başiskele’ye atık aktarma istasyonu
Başiskele Belediyesi, ilçeye ’Atık Aktarma İstasyonu ve Atık Ayrıştırma Tesisi’ kuracak. Tesislerin, verimlilik ve yakıt açısından tasarruf sağlaması bekleniyor.
KOCAELİ 28.12.2020, 14:05
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Başiskele Belediyesi, ilçeye ’Atık Aktarma İstasyonu ve Atık Ayrıştırma Tesisi’ kuracak. Tesislerin, verimlilik ve yakıt açısından tasarruf sağlaması bekleniyor.
Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, belediye başkan yardımcıları, ilgili müdürler ve çok sayıda belediye personeli katıldı. Tören öncesi yetkililerden bilgi alan Başkan Özlü, daha sonra temel atma butonuna bastı.Daha temiz ve daha güzel bir ilçe için, hizmet binalarını yenilediklerini ifade eden Özlü, "İnşaat çalışmaları bittiğinde temizlik işlerimiz buradan yürütülecek. Buraya Atık Aktarma İstasyonu ve Atık Ayrıştırma Tesisimizi kuracağız. Atık Aktarma İstasyonumuz ile belediyemize büyük bir tasarruf sağlayacağız. Şöyle ki bizim çöp kamyonlarımız her gün İZAYDAŞ’a gidiyor. Yaklaşık ilçemizden oraya gidene kadar 30 kilometre yol yapıyorlar. Burası tamamlandığında ise çöp kamyonlarımız buraya atıklarını bırakacak ve araçlarımızı bir tur daha kullanma şansımız olacak. Bu da bize hem verimlilik, hem de yakıt olarak tasarruf sağlayacak" ifadelerini kullandı.
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