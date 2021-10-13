banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Başiskele’ye 3 yeni toplu ulaşım hattı kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Başiskele’de öğrenciler için 3 yeni toplu ulaşım hattı kuruldu.

KOCAELİ 13.10.2021, 10:00
Başiskele’ye 3 yeni toplu ulaşım hattı kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Başiskele’de öğrenciler için 3 yeni toplu ulaşım hattı kuruldu.

Okullar bölgesi ile ilçenin farklı bölgelerini birbirine bağlayacak olan 616, 628 ve 629 numaralı hatlar geçen pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başladı. Araçlar sabah 08.10’da kalkış noktalarından, 16.10’da ise okullar bölgesinden hareket edecek. Sabah ve akşam iki servis olarak gerçekleşecek hatların numaraları ve güzergahları şöyle:

"HAT 616 Vezirçiftliği - TÜPRAŞ Lisesi - okullar bölgesi, HAT 628 Yuvacık - Tınaztepe - okullar bölgesi, HAT 629 Yuvacık - Aydınkent - okullar bölgesi"

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1