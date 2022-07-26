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Başiskele’nin yolları yenileniyor

Başiskele Belediyesi kentin yollarını sıcak asfaltla kaplıyor.

KOCAELİ 26.07.2022, 11:56
Başiskele’nin yolları yenileniyor

Başiskele Belediyesi kentin yollarını sıcak asfaltla kaplıyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zamanla yıpranan ve bozulan yolları sıcak asfaltla kaplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni sıcak asfaltla kaplayan ekipler, bu caddelere bağlantı sağlayan Yunus Emre Caddesi’nin sıcak asfalt serimini yaparak yola konfor kazandırdı. Barbaros Mahallesi ve Karadenizliler Mahallesi’nin sokaklarını da sıcak asfaltla kaplayan Başiskele Belediyesi, kentte üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

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