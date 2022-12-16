Başiskele’nin termal tesisi şifa dağıtacak

Kocaeli’nin Başiskele ilçesine sağlık turizmine önemli katkı sağlaması öngörülen termal tesis inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Yeniköy bölgesinde bulunan termal suyun olduğu alanda termal tesis yapımına başlamıştı. Termal tesis için hafriyat çalışmaları devam ediyor. Zeminin güçlendirilmesi için yapılan fore kazık imalatı ise tamamlandı. 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilen termal tesisin C Blok grobeton ve koruma betonu tamamlandı. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan termal tesisin 480 günde yapılması planlanıyor. Termal tesiste havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak.