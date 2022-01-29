Başiskeleli çocuklar yarıyıl tatilini dolu dolu geçiriyor

Başiskele Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların güzel vakit geçirmesi için Ebru Sanatı Atölyesi’nde öğrencileri ağırladı.

Genc-i Ala Gençlik Modeli ile ilçedeki gençlere; eğitim, kültür, bilim, sanat ve sporda büyük destek veren Başiskele Belediyesi, yarıyıl tatilinde de çocukları yalnız bırakmadı. Başiskele’nin çocuklarına özel düzenlenen çocuk atölyeleri etkinlikleri başladı. Başiskele Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Başiskele Çocuk Kütüphanesi, yarıyıl tatilinde de öğrencileri ağırladı. Eğitim ve öğretim zamanı her cuma gerçekleştirilen atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan kütüphane, tatilde de minikleri ağırladı. Bu kez Ebru Sanatı Atölyesi gerçekleştirilen kütüphanede minik öğrenciler ilk kez ebru sanatıyla tanıştı. Ebru sanatın hakkında teorik bilgiler öğrenen çocuklar, birbirinden güzel ebru yaparak hünerlerini sergiledi. Çocuklara yönelik ücretsiz düzenlenen Çocuk Atölyeleri’ne ilçe dışından gelen misafir çocuklar da katıldı. Özgüvenlerini, hayal dünyalarını ve üretkenliklerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar, atölye çalışmaları için için Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye teşekkürlerini ilettiler.