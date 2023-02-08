Başiskele’den yola çıkan 6 yardım tırı Kahramanmaraş’a ulaştı

Başiskele Belediyesi’nin, büyük yıkıma sebep olan depremlerin yaraları sarmak için bölgeye sevk ettiği 6 tır yardım malzemesi Kahramanmaraş’a ulaştı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler ardından Başiskele tek yürek oldu. Başiskele Belediyesi koordinesinde toplanan yardım malzemeleri tırlara yüklenerek yola çıkmıştı. 6 tır Kahramanmaraş’a ulaştı. AFAD’ın bölgedeki koordinasyon merkezine indirilen yardım malzemeleri ardından depremzedelere teslim edilecek.

Öte yandan, yardım tırlarıyla yola çıkan ekskavatör de enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. AK Parti Genel Merkezi tarafından bölgede görevlendirilen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele’den yola çıkan insani yardım taşıyan tırlarımız Kahramanmaraş’a vardı. İş makinelerimiz de enkaz kaldırma çalışmalarına hemen başladı. Deprem bölgesinde yaraları hep birlikte saracağız. Biz büyük bir ülkeyiz, büyük bir milletiz. İnşallah devletimiz ve milletimizle el ele vererek ulaşmadığımız tek bir can kalmayacak. Elinde avucunda ne varsa depremzedelere bağışlayan, çalışmalarda bize destek veren tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.