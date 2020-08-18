Başiskele’den 17 Ağustos’a özel anma programı

Başiskele Belediyesi 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 21. yıldönümüne özel Başiskele Sahili’nde genel anma programı düzenledi.

Başiskele Belediyesi 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenledi. Başiskele Sahili’nde “Unutmadık, Unutmayacağız” isimli fotoğraf sergisinin de yer aldığı programda İbrahim Demirhan tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Öte yandan programda Başiskele İlçe Müftü Vekili Vaiz Muhammed Yıldız tarafından deprem şehitleri için dualar edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen programda maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyuldu.

Deprem Şehitleri için ilk anma programı, Bahçecik Merkez Mezarlığı’nda, ikindi namazı sonrası Yeniköy Merkez Mezarlığı’nda, akşam namazı sonrası Yeşilyurt Mahallesi Merkez Camii ve Altınkent Mahallesi Merkez Camii’nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar ile gerçekleşti. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, yakınlarının kabri başında dualar ederken duygu dolu anlar yaşadı. Başiskele sahilinde 21. yıl önce yaşanan en acı 45 saniye sonrası yaşananlara dair tüm fotoğraflar derlenerek sergilendi. Sergilenen fotoğraflar ziyaretçilerini o günlere götürdü.

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, deprem şehitlerini rahmetle anarak yakınlarına baş sağlığı diledi. Başkan Özlü, “Bugün programımızı gerçekleştirdiğimiz ve birçok etkinliğimize ev sahipliği yapan Başiskele Sahilimiz 21 yıl önce çok daha farklıydı. Sahilin belirli noktalarından bugün baktığınızda D-130 karayolunu görebiliyorsunuz ama o gün sahile geldiğinizde buradan baktığınızda aynı karayolu göremezdiniz. Çünkü çok yüksek binalar vardı ve ne yazık ki 21 yıl önce o acı 45 saniyede, o binalarda çok büyük kayıplarımız oldu. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Allah böyle felaketleri milletimize bir daha yaşatmasın. Bugün buradan tüm deprem şehitlerine hediye edeceğimiz, okunan Kuran-ı Kerim tilavetleri ve dualarla bir anma programı tertipledik” dedi.

Belediye olarak bir daha bu acıların yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Başkan Özlü, “Başiskele coğrafik yapısı nedeniyle sahip olduğu deprem bölgesi özelliğine istinaden yapılaşmalarımız dayanıklı ilerliyor. Sağlam binalar yükseliyor bugün ve ciddi bir zemin etüt çalışması yapılıyor. Kuran-ı Kerim ve dualarımızın ardından açacağımız fotoğraf sergimiz ile depremi unutmuyoruz, unutturmuyoruz. 5 gün boyunca 17.30-23.00 saatleri arasında açık olacak sergimiz tüm hemşerilerimizin ziyaretini bekliyor” şeklinde konuştu.

Başkan Özlü’nün konuşmasının ardından Serindere’de sesiyle dağları yankılayan videosu ile yüksek beğeni alan İbrahim Demirhan’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ve Başiskele İlçe Müftü Vekili Muhammed Yıldız hocanın duaları program sona erdi.