Başiskele’de yollarda titiz temizlik
BAŞİSKELE BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE HİJYENİ SAĞLAMAK AMACI İLE YOL SÜPÜRGE ARAÇLARIYLA TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI PERİYODİK OLARAK SÜRDÜRÜYOR.
Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde hijyeni sağlamak amacı ile yol süpürge araçlarıyla temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde temiz işler yapmaya devam ediyor. Ekipler, yol süpürge araçlarıyla yol süpürme ve yıkama çalışmalarını belirlediği programlar ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine gerçekleştiriyor.
İlçe genelinde yapılan temizlik çalışmalar kapsamında ekipler, cadde ve sokakları temizliyor, evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerinin tazyikli suyla yıkıyor. Mavi Yeşil Temiz Başiskele şiarıyla ilçenin dört bir tarafında yapılan titiz temizlik çalışmaları vatandaşların memnuniyeti ile karşılanıyor.
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