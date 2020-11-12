Başiskele’de yollar konforlu hale getiriliyor

Başiskele Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerin üst yapı çalışmalarını hızla bitiriyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan Yaylacık Mahallesi Bennu Sokak kilitli parke yol ile kaplandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ederken, çeşitli nedenlerle deforme olan kısımları tamir ederek vatandaşların hayatı kolaylaştırıyor. Vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Başiskele Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.