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Başiskele’de yollar konforlu hale getiriliyor

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, ALT YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN SOKAK VE CADDELERİN ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI SÜRATLE TEKER TEKER BİTİRİYOR.

KOCAELİ 12.11.2020, 14:08
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Başiskele’de yollar konforlu hale getiriliyor

Başiskele Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerin üst yapı çalışmalarını hızla bitiriyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan Yaylacık Mahallesi Bennu Sokak kilitli parke yol ile kaplandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ederken, çeşitli nedenlerle deforme olan kısımları tamir ederek vatandaşların hayatı kolaylaştırıyor. Vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Başiskele Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.
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