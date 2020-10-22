Başiskele’de yeni imar yolları
KOCAELİ’NİN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLAN VE HER GEÇEN GÜN VATANDAŞLARIN GÜZEL YAŞAMAK İÇİN GÜN GEÇTİKÇE DAHA ÇOK RAĞBET ETTİĞİ BAŞİSKELE’DE YENİ İMAR YOLLARI AÇILMAYA DEVAM EDİYOR.
Kocaeli’nin yeni cazibe merkezi olan ve her geçen gün vatandaşların güzel yaşamak için gün geçtikçe daha çok rağbet ettiği Başiskele’de yeni imar yolları açılmaya devam ediyor.
Başiskele’de artan nüfusla orantılı olarak yeni yerleşim yerleri de artıyor. Bu kapsamda vatandaşlardan gelen talepler ve yapılan planlar çerçevesinde ilçeye yeni yollar kazandırılıyor. Ekipler son olarak Fatih Mahallesi Ceviz Sokak, Körfez Mahallesi Ala Sokak, Şehitekrem Mahallesi Sakarya Caddesi ve Pasadağ Mahallesi Hastane Caddesi’nde bir sokağın yol açımı ve dolgu malzemesi serimini gerçekleştirdiler. Başiskele’de alt ve üst yapı çalışmalarını büyük bir özveriyle aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, açılan yeni imar yollarıyla hem bölgedeki yapılaşmaların yol sorununu çözerken, hem de ilçedeki trafik ağının genişlemesini sağlıyor.
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