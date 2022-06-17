Başiskele’de yaz bu yıl dolu dolu geçecek

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen ’Bu Yaz Sahile Gel’ etkinlikleri dolu dolu geçecek.

Başiskele Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Sıcak yaz akşamlarını Başiskele Sahili’nin eşsiz manzarasında geçirmek isteyen vatandaşlara dolu dolu etkinlik takvimi hazırlandı. Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü koordinesinde yapılacak etkinliklerle Başiskeleliler eğlenceli yaz akşamları yaşayacak. “Bu Yaz Sahile Gel” etkinlikleri açılışı cumartesi akşamı saat 21.00’da bando kortejiyle başlayacak. Daha sonra Başiskele Sahili’nde kurulan sahnede genç yetenek Erhan Şahin, seslendirdiği şarkılarla müzikseverleri coşturacak. Başiskele Belediyesi’nin yaz etkinlikleri yaz boyunca çeşitli etkinlikler ve sürprizlerle devam edecek.