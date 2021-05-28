Başiskele’de üst yapı seferberliği sürüyor

Başiskele Belediye ekipleri, ilçe genelinde üst yapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte yol yapım çalışmalarına hız veren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeni imara açılan ve zamanla yıpranan yolları vatandaşlar için konforlu ve güvenli hale getiriyor. Başiskeleli vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde çalışan ekipler, son olarak 8 sokakta üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Yeniköy Merkez Mahallesi’nden Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi’ne bağlantı sağlayan Cesur Sokak’ın ve Mehmetağa Mahallesi Şehit Hüseyin Durmuş Sokak’ın bozulan asfaltı iş makinalarıyla kazıyarak yeni sıcak asfalt serimi için hazır hale getiriyor.

Kente uzun ömürlü, sağlam, kalıcı ve estetik yollar kazandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kilitli parke yol çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Geçen haftalarda 6 sokağı parke taşlarıyla kaplayan ekipler, dün Damlar Mahallesi Hacı Arif Sokağı parke taşlarıyla kaplamaya başladı. Ayrıca ekipler, Seymen Mahallesi’nde Coşku Sokak ve Fırtına Sokak’ta, Kılıçarslan Mahallesi Pamuk ve Ortak Sokak ile Damlar Mahallesi Gülçiçek Sokağı parke taşlarıyla kaplamak için hazırlık yapıyor.