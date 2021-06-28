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Başiskele’de üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde ulaşımının daha rahat ve konforlu olabilmesi için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ 28.06.2021, 11:53
Başiskele’de üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde ulaşımının daha rahat ve konforlu olabilmesi için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli nedenlerle bozulan ve eskiyen yolları vatandaşların talepleri ve programlar çerçevesinde yeniliyor. Bu kapsamda ekipler, son olarak Vezirçiftliği Mahallesi Gedik Sokak ve Karadenizliler Mahallesi Çakır Sokak’ta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, 750 metre uzunluğundaki Gedik Sokağa yaklaşık bin 750 ton sıcak asfalt seriliyor. Gece gündüz demeden yapılan asfalt çalışmaları tamamlandığında Fakülte Caddesi’nden D130 Karayolu yan yoluna kadar bağlantı sağlanacak.

Ayrıca yol yapım ekipleri, Karadenizliler Mahallesi sınırları içerisindeki yaklaşık 300 metrelik Çakır Sokağı da sıcak asfaltla kaplıyor.
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