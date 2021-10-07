banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İmamoğlu: Sözümüz var, başaracağız
İmamoğlu: Sözümüz var, başaracağız

Başiskele’de teneffüsler daha eğlenceli olacak

Başiskele Belediyesi, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin teneffüslerde ve beden eğitimi derslerinde kullandıkları okul bahçelerini yenilemeye devam ediyor.

KOCAELİ 07.10.2021, 09:39
Başiskele’de teneffüsler daha eğlenceli olacak

Başiskele Belediyesi, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin teneffüslerde ve beden eğitimi derslerinde kullandıkları okul bahçelerini yenilemeye devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, eğitime ve öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde genel bir temizlik yapan belediye ekipleri, oyun alanlarının beton zeminlerini de tamir ettikten sonra saha çizgilerini yeniden boyuyor. İlçe genelindeki okullarda çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Yeniköy Hayat İlkokulu, Denizdibi İlkokulu ve Başiskele Anadolu Lisesi’nin zamanla eskiyen oyun sahalarının zemin boyalarını ve çizgilerini çizdiler.

Rengarenk çizgilerle basketbol ve voleybol sahalarını yenileyen ekipler, öğrencilerin teneffüslerini ve beden eğitimi derslerini daha verimli ve eğlenceli geçirmelerini sağladılar.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1