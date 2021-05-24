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Başiskele’de temizlik çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında temizlik ve yıkama çalışmaları devam ediyor.

KOCAELİ 24.05.2021, 17:04
Başiskele’de temizlik çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında temizlik ve yıkama çalışmaları devam ediyor.

Başiskele’de vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanları başta olmak üzere ana arter güzergâhları artezyen suyu ile yıkandı. Daha temiz Başiskele için çalışan Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özel solüsyonlu, bol köpüklü artezyen su dolu tankerler ile önce yolları yıkadılar, yıkanan yollar yol süpürme araçlarıyla çöp, kir ve tozdan arındırıldı. İlçe genelinde periyodik olarak devam eden çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve ekibine teşekkür ettiler.
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