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Başiskele’de Senai Demirci söyleşisi

Şair ve Yazar Dr. Senai Demirci, Başiskele Belediyesi’nin "Konumuz Aile" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

KOCAELİ 24.12.2021, 10:34
Başiskele’de Senai Demirci söyleşisi

Şair ve Yazar Dr. Senai Demirci, Başiskele Belediyesi’nin "Konumuz Aile" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün 2022 yılını Başiskele’de "Kadın ve Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından Şair, Yazar ve Televizyon Programcısı Dr. Senai Demirci vatandaşlarla bir araya geldi. Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen söyleşide, korona virüs tedbirleri göz önünde bulunuldu. Salona girişlerde katılımcılara tek tek HES Kodu sorgulaması yapılırken, dezenfektan ünitelerinde eller dezenfekte edildi ve maskeler takıldı.

"Evlenmek bir seçimdir"

Söyleşide konuşan Senai Demirci, seçilen ve seçilmiş biri olmanın önemine dikkat çekerek, "Seçilmişlik, seçileni seçene karşı sorumlu tutar. Bu bizim en temel gerçeğimiz. Evlilik ve aile söz konusu olduğunda da evlenmek seçilmek demektir. O halde ben, beni kocası olarak seçen kadına bu seçiminin sorumluluğunu ödemek zorundayım. Kendisini karım olarak seçtiğim kadın da bana bu seçilmişliğinin bedelini ödemek durumundadır. Seçilmişliğimizi hatırlayalım. Evlilik ve aile olmak seçilmiş olmak demektir" dedi.

"Kusurumuzla sevmeliyiz"

Evlilikte iletişimin çok önemli olduğunu anlatan Demirci, aile içerisindeki ilişkilerin her zaman kusursuz olamayacağını söyledi.

Senai Demirci, "Birbirimizi eksiğimiz ve kusurumuzla seveceğiz. Kusursuz diye birini seviyorsanız aslında onu sevmiyorsunuz demektir. Kusursuz sevmek kusurlu sevmektir. Kusuruyla sevmek kusursuz sevgidir. Allah bizi kusurumuzla seviyor. Biz de birbirimizi böyle seveceğiz" ifadelerini kullandı.

Senai Demirci konuşmasının ardından katılımcıların evlilik ve aile ilgili sorularını da yanıtladı.

Söyleşi, Belediye Başkan Yardımcıları Sema Arat ve Kadir Kandemir’in sahnede Senai Demirci’ye çiçek takdim etmesiyle son buldu.

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