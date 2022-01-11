Başiskele’de Sahne Sanatları Topluluğu kurulacak

Başiskele Belediyesi tarafından Sahne Sanatları Topluluğu kurulacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ilçede tiyatro, halk oyunları ve müzik alanında kendini geliştirmek isteyen yetenekli, sahneye hakim profesyonel sanatçılar yetiştirmek amacıyla açılacak olan Sahne Sanatları Topluluğu Kursları için elemeler yapıldı. Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen elemelere Başiskele’de ikamet eden 200’e yakın genç katıldı. Sahne sanatları konusunda deneyimli ve usta eğitimciler Hüsnü Reisoğlu, Ümit Sayan, Suat Mansuroğlu, Bülent Uludaş ve Safinaz Gülçebi’nin yer aldığı jüri karşısında gençler hünerlerini sergiledi.

10-13 yaş, 14-18 yaş ve 19-30 yaş grubunda jüri karşısında ter döken geleceğin sahne sanatçıları tiyatro, halk oyunları ve müzik alanında yeteneklerini gösterdi. Jürinin hazırladığı puanlama kriterlerine uygun yapılan elemeler sonucunda 130 yetenekli genç, Başiskele Belediyesi tarafından verilecek Sahne Sanatları Topluluğu Kurslarına katılmaya hak kazandı.