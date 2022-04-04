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Mart ayı ithalatı 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatı önemli bir yer tutuyor.
Mart ayında ihracat geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamı oldu.
Başiskele’de Ramazan davulcularına eğitim verildi
Başiskele Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sahurda görev yapacak davulculara bilgilendirme eğitimi verdikten sonra yaka kartlarını teslim etti.
KOCAELİ 04.04.2022, 11:12
Başiskele Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sahurda görev yapacak davulculara bilgilendirme eğitimi verdikten sonra yaka kartlarını teslim etti.
Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan ayı boyunca sahurda çalışacak davulcuların çalışma şartları ile ilgili Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Daha sonra davulcuların yaka kartları kendilerine teslim edildi. Zabıta ekipleri, yaka kartı bulunmayan davulculara hiçbir şekilde inanılmaması ve para verilmemesi uyarısında bulundu.