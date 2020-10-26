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Başiskele’de park ve bahçelerde sonbahar bakımı

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ PARK, BAHÇELER, MESİRE ALANLARI VE YEŞİL ALANLARDA ÇALIŞMALARINI TÜM HIZIYLA SÜRDÜRÜYOR.

KOCAELİ 26.10.2020, 12:43
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Başiskele’de park ve bahçelerde sonbahar bakımı

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki park, bahçeler, mesire alanları ve yeşil alanlarda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir kentte yaşamalarını sağlamak ve yeşil alanları daha estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla Kocaeli Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yoğun bir tempoda faaliyetlerini sürdüren ekipler, Başiskele’nin her mahallesindeki yeşil alanlarda mıntıka temizliği başta olmak üzere çim biçme, yabani ot temizleme, ağaçlarda budama, peyzaj çalışmaları ve kent mobilyaları bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirerek sonbahar temizliği yaptılar.

Öte yandan Başiske Belediyesi ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında halkın tüm ortak kullanım alanları da dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, son olarak taksi duraklarını dezenfekte etti. Çalışma ile ilçede hizmet veren 11 taksi durağının iç kısımları ve çevreleri dezenfekte ediliyor.

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