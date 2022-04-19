Başiskele’de mahalleler çocukların sevinciyle şenlendi

Başiskele Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen eğlenceyi çocukların ayağına götürdü.

Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı, Yeşilyurt Mahallesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı ve Atakent Mahallesi’nde yapılan şenliklerde gezici çocuk tiyatroları, İbiş gösterileri ve maskotlar ile mahalleler şenlendi. Güzel ve sıcak havayı da fırsata çeviren çocuklar, aileleriyle birlikte etkinliklere ilgi gösterdi. Çocuklar hem gönüllerince eğlendi hem de yeni yeni bilgiler öğrendi.

Sahneye çıkma imkanı da bulan çocuklar tiyatrocularla birlikte şarkılar söyledi. Etkinlik alanında çocuklara çeşitli ikramlar da dağıtıldı.