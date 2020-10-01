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Başiskele’de korona virüs denetimi
BAŞİSKELE BELEDİYESİNDE VATANDAŞLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ALIŞVERİŞLERİNİ SÜRDÜRMESİ İÇİN ESNAFLARA KORONA VİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.
KOCAELİ 01.10.2020, 13:18
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Başiskele Belediyesinde vatandaşların güvenli bir şekilde alışverişlerini sürdürmesi için esnaflara korona virüs denetimi gerçekleştiriyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde başlatılan Koronavirüs denetimleri Başiskele’de sık sık yapılmaya devam ediyor. Başiskele Kaymakamı ve, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve İlçe Jandarma Komutanı Gürbüz Göksu’nun katılımıyla bugün ilçedeki iş yerleri ve esnaf korona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi. Başkan Özlü ve Kaymakam Gültekin vatandaşları kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundular.Denetimlerde maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda esnaflar tek tek uyarılarak bilgilendirildi.
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