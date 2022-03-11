Başiskele’de karla mücadele sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek ulaşımın aksamasını önlüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında hazırlıklarını tamamlayan Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam bastıran yoğun kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gece mesaisi yaptı. Ana arterleri kepçe ve greyderler yardımıyla kar birikintilerinden temizleyen ekipler, ayrıca yollarda yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için tuzlama çalışmaları da yaptı. Bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışına karşı görev başında olacak ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için özellikle ilçe genelinin yüksek kesimlerinde yollarda biriken kar birikintilerini temizleyecek ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirecek.