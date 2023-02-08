Başiskele’de karla mücadele devam ediyor

Başiskele Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde başladığı karla mücadele çalışmalarına dünden itibaren yoğun kar yaşının etkili olduğu kent merkezinde de sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıları dikkate alarak teyakkuza geçen Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, kenti beyaza bürüyen kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor.

Ana arterleri kepçe ve greyderler yardımıyla kar birikintilerinden temizleyen ekipler, ayrıca yollarda yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için tuzlama çalışmaları da yaptı. Ekipler, kış ayı boyunca vatandaşların hiçbir şekilde mağdur olmaması için özellikle ilçe genelinin yüksek kesimleri de dahil olmak üzere yolları hep açık tutacak, vatandaşların ortak kullanım alanlarını, meydanları, kaldırımları ile kamu kurum ve kuruluşlarının giriş ve çıkışlarını tuzlayacak.