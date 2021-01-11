Başiskele’de kalıcı işler devam ediyor

Başiskele’de vatandaşların rahat bir şekilde seyahat edebilmesi ve yol konforunun yüksek seviyede tutulması amacıyla üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başiskeleli vatandaşların talepleri doğrultusunda ve programlar çerçevesinde yeni imara açılan yolların alt yapılarını tamamladıktan sonra üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu dahil her gün yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Yaylacık Mahallesi Rüzgar Sokak’ta parke yol yapım çalışmasını gerçekleştiriyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği çalışmalar neticesinde ilçenin dört bir köşesine konforlu ve güvenli yeni yollar kazandırılıyor.