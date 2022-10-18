Başiskele’de kadınlar emeğini kazanca dönüştürüyor

Başiskele Belediyesi’nin açtığı dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, hem el becerilerini geliştirerek meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Başiskele’de ikamet eden kadınlar, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, boş vakitlerini nitelikli bir şekilde değerlendirmek ve meslek sahibi olmak amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından açılan kurslara ilgi gösteriyor. Başiskele Belediyesi ve Başiskele Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle usta eğitmenler rehberliğinde dikiş nakış ve ilk yardım kursu veriliyor.

Uzman dikiş nakış eğitmeninden teorik ve uygulamalı eğitimler alan kadın kursiyerler, hem el becerilerini geliştirerek meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Vakitlerini verimli geçiren kadınlar, kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları halinde ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın sahibi oluyor.

Aynı zamanda kursiyerlere ilk yardım eğitimi de veriliyor. Kadınlara yönelik semt konaklarında verilen eğitimlerde, ilk yardım müdahalesi gerektirecek problem karşısında neler yapılması gerektiği teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor.