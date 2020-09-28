Başiskele’de gençler masa tenisi şenliğiyle eğlendi

Başiskele Belediyesi, ilçenin gençlerine yönelik düzenlediği dolu dolu etkinliklerine Masa Tenisi Şenliği’ni de ilave etti.

Korona salgını dolayısıyla evlerinde sıkılan gençlere ve çocuklara yönelik yaz boyunca yaptığı etkinlikler ile dikkatleri üzerine çeken Başiskele Belediyesi, kentin gençlerini sonbaharda da yalnız bırakmıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Masa Tenisi Şenliği Barbaros Semt Meydanı’nda sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Başiskleleli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü de katılım gösterdi. Meydanda kurulan 7 tenis masasında gençler hünerlerini sergiledi. Başiskele’de ikamet eden ve masa tenisi branşında birçok dereceye imza atan gençlerin gösterileriyle başlayan şenlikte, Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü de masa tenisi oynadı.

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunarak, ilçede spor kültürünün yaygınlaşması ve spor yapan gençlerin sayısının artırılması konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Başkan Özlü, “Güzel Başiskelemiz’de güzel işler çocuklarımızla ve gençlerimizle daha da güzel ve eğlenceli oluyor. Bugün burada gençlerimiz ile masa tenisi şenliği organizasyonunda bir araya geldik. Hem spor yapıp hem de hep birlikte eğlendik. İlçemizde hem sahada hem de masada güzel işler oluyor. Gelecek nesillerimize verdiğimiz en önemli sözün gereği olarak, bu güzel işlerimizi kalıcı hale getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bizim durmaksızın yorulmadan çalışmamıza ve motive olmamıza en büyük sebep gelecek nesillerimizdir. İyi ki varsınız. Masa Tenisi Şenliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Renkli ve eğlenceli geçen etkinliğin sonunda katılımcı gençlere çeşitli hediyeler verildi.