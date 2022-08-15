Başiskele’de "Evlilik Okulu" başlıyor

Başiskele Belediyesi, kadın ve aile çalışmalarını bir arada toplayan KALE Modeli çerçevesinde "Evlilik Okulu" projesini hayata geçiriyor.

Başiskele Belediyesi, dünya evine girmeye hazırlanan nişanlı çiftlere ve yeni evlilere Evlilik Okulu’nda eğitim imkanı sunacak. Evlilik ve aile birlikteliğini güçlendirmek, aile içi iletişimin en güzel şekilde sağlanması, aile içi şiddetin önlenmesi ve boşanmaya sebep olan çatışma durumlarının sağlıklı bir şekilde nasıl çözüme kavuşturabileceği gibi konularda çiftlere bilgi aktarmak amacıyla açılacak Evlilik Okulu’nun ilk eğitimi 24 Ağustos’ta 19.30-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Evlilik Okulu’na katılan yeni evlenecek çiftlere Başiskele Belediyesi’nin düğün salonlarında yüzde 20 indirim uygulanacak. Ayrıca katılımcı her çift, Kişisel Gelişim Uzmanı ve Araştırmacı-Yazar Bülent Gardiyanoğlu’nun çevrimiçi eğitimine ücretsiz katılım sağlayacak.