Başiskele’de ekiplerin kar mesaisi sürüyor

Başiskele Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hafta sonu aralıksız yağan kar yağışı sonrası ana arterler başta olmak üzere yoğun kullanılan caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiren Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, bugün günün erken saatlerinden itibaren ara sokaklarda, cami giriş ve çıkışları, kamu kurum ve kuruluşları önlerinde, kaldırımlarda, yaya üst geçitlerinde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı sosyal alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Mobil ekiplerce yapılan çalışmalarla yayaların buzlanmadan kaynaklı kazalar yaşamasının önüne geçildi.