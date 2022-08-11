Başiskele’de ek zam protokolü imzalandı

Başiskele Belediyesi, enflasyon artışına karşı ocak ayında zam alan tüm belediye işçilerine ek zam düzenlemesi yaptı.

Başiskele Belediyesi’nde görev yapan tüm işçileri kapsayan yüzde 30’luk ücret artışına ilişkin Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy tarafından belediye meclis binasında düzenlenen törenle imzalandı. Tüm belediye çalışanlarına Temmuz 2022’den itibaren geçerli olmak üzere yevmiye ve sosyal haklarına yüzde 30 ek zam düzenlemesi yapıldı.

"Mesai arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Yasin Özlü, küresel ekonomik kriz dolayısıyla yaşanan enflasyona karşı belediye çalışanlarını ezdirmeyeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Başiskele’mize teşrif ettiler. Yapılan mitingde özellikle ilçemizden uzun bir süre bahsetmesi, hizmetlerimizi detaylıca söylemesi bizi ziyadesiyle mutlu etti ve gururlandırdı. Moral ve motivasyonumuzu daha da arttırdı. Dünyamız küresel ekonomik kriz içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımız bu küresel krizin etkilerini en aza indirgemek için toplumumuzun her kesimine olduğu gibi çalışan kesimi için büyük çaba ve fedakarlık gösteriyor. Belediyeler olsun, tüm kamu ve kuruluşları çalışanları olsun, tüm işçi kesimin maaşlarına büyük oranda zam yaptı. Cumhuriyet tarihinin en fazla asgari ücret zammı Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı" dedi.

"Ortada bir başarı varsa bu hepimizin başarısıdır"

2023’ün ilk çeyreğinde Türkiye’nin daha istikrarlı ve güçlü bir dönem yaşayacağına inandığını vurgulayan Özlü, "Bizler de Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda çalışan arkadaşlarımızın bu oluşan enflasyon ortamında hiçbir zaman gerisinde bırakmadık, bırakmayacağız da. Cumhurbaşkanımızın asgari ücretle ilgili yeni düzenlemeyi açıkladıktan sonra hemen ertesi gün sabahında hemen biz de belediye çalışanlarımızın maaşlarıyla ilgili gerekli açıklamayı yapan belediyelerden birisi olduk. Hatta belediye çalışanlarımızla ilgili yeni düzenlemeyi açıklayan ilk belediye olduk. Bizler enflasyonun karşısında sizleri ezdirmeyeceğiz. Ortada bir başarı varsa bu hepimizin başarısıdır. Hep birlikte ekibimizle çalışarak bu başarı, bu güzel işler ortaya çıkıyor. Bu yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu noktada Cumhurbaşkanımız bizlere bir hedef gösterdi. Biz de yeni düzenlemeyle mesai arkadaşlarımızı mağdur etmiyoruz" diye konuştu.

"İşçi arkadaşlarımızın alım gücünün kaybolması dolayısıyla bir ara zam yapıldı"

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ise "Dünya ekonomik bir krizden geçiyor. Tabii bu krizin ülkemizde de yansımaları maalesef oluyor. Bundan dolayı da ocak ayında asgari ücrete yapılan zamdan sonraki süreçte enflasyon oranlarının yeniden yüksek çıkması sebebiyle işçi arkadaşlarımız için ara zam yapıldı. Biz de enflasyon rakamlarının yukarı doğru çıkmasından dolayı işçi arkadaşlarımızın alım gücünün zayıfladığını gördüğümüz için kamuoyunda bunu deklare ederek, belediye başkanlarımızla görüştük. Asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmasından hemen sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile görüştük ve gerekli açıklamayı yaptı. Büyükşehir’den hemen sonra ek zam ile ilgili ilk açıklamayı yaparak işçi arkadaşlarımıza müjdeyi veren Yasin Başkanımıza da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun" şeklinde konuştu.