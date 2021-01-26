Başiskelede diyetisyenlik hizmetleri online veriliyor

Başiskele Belediyesinin psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetleri, yüz yüze görüşmenin toplum sağlığı açısından güvenli olmadığı şu günlerde vatandaşlara çevrimiçi olarak verilmeye devam ediyor.

Başiskele Belediyesinin sağlık hizmetleri, Psikolog Kader Kaya öncülüğünde Diyetisyen Fatma Şule Kılıç ve Betül Aydın tarafından 7’den 77’ye ücretsiz veriliyor. Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0262 343 24 85 numaralı telefondan randevu alarak internet üzerinden psikolog ve diyetisyen hizmetlerini ayağına getiriyor. Randevu alan vatandaşlar, evlerinden çıkmadan uzman ekiplerle karşılıklı olarak çevrimiçi platformlarda birebir uzman ekiplerle görüntülü konuşarak danışmanlık hizmeti alıyor.

2 ayda 184 vatandaşa online destek

Yeni alınan Korona virüs tedbirleri sonrası 27 Kasım 2020 ile 25 Ocak 2021 tarihleri arasında 184 vatandaş, psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetlerinden ücretsiz yararlandı. Korona virüs salgınının psikolojik etkisinin azaltılması başta olmak üzere Başiskelelilerin her türlü psikolojik rahatsızlıklarının tanısı ve tedavisi, henüz ortaya çıkmamış sorunlarının önlenmesi uzman psikolog tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Çocukların çocukluk dönemi sorunları, ergenlik dönemi sorunları, dikkat ve konsantrasyon, okul dönemi problemleri, depresyon, panik bozukluğu, travma sonrası stres bozuklukları, kişilerarası iletişim bozukluğu, aile danışmanlığı gibi bir çok konuda bireylere danışma ve rehberlik yapılıyor.

Dengeli beslenme

Başiskele Belediyesi uzman diyetisyenleri de pandemiye karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bağışıklık sisteminin daha güçlü olması için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan diyetisyenler, vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunarak danışmanlık hizmeti veriyor. Diyetisyenler ayrıca Korona virüs salgını dolayısıyla hareket etme imkanı kısıtlanan ve bu sebeple kilo problemleri yaşayan vatandaşlara doğru beslenme ile ilgili danışmanlık hizmeti de vermeye devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen vatandaşlar için kişiye özel beslenme programı hazırlanıyor.