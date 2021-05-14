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Başiskele’de çocuklara bayram sürprizi

Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından süslenen üstü açık klasik woswoslar ve belediye araçlarının oluşturduğu kortej, çocuk şarkıları eşliğinde mahalleleri dolaştı.

KOCAELİ 14.05.2021, 10:27
Başiskele’de çocuklara bayram sürprizi

Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından süslenen üstü açık klasik woswoslar ve belediye araçlarının oluşturduğu kortej, çocuk şarkıları eşliğinde mahalleleri dolaştı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri düzenlediği etkinlikle ilçenin çocuklarına bir sürpriz hazırladı. Özenle süslenen üstü açık klasik woswoslar ve belediye araçlarının oluşturduğu kortej, çocuk şarkıları eşliğinde mahalleleri dolaştı. Pamuk Prenses, Karagöz ve Hacivat maskotlarıyla birlikte oyunlar oynayan ve dans eden minikler, bayram şekerlerini de maskotların elinden aldı.
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