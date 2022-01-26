Başiskele’de çocuklar için etkinlik takvimi hazırlandı

Başiskele Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve verimli geçirmeleri için etkinlik takvimi oluşturdu.

Başiskele’de çocuklar ara tatilde düzenlenen atölyelerde hem eğlenecek hem öğrenecek. Bugünden itibaren başlayacak atölyelerde çocuklar bilimden sanata, teknolojiden matematiğe çeşitli alanlarda eğitim görecek. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla katılımın sınırlı tutulduğu atölye çalışmalarına 7-14 yaş arası çocuklar ücretsiz katılabilecek.