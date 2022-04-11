Son Dakika
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin "çok net, açık ve zor" olduğunu ifade etti.
Bayburt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Çalışkan: “Takımımız yalnız bırakıldı, başarısı takdir edilmedi”
Başiskele’de çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek
Başiskele Belediyesi, çocukların ara tatilini daha eğlenceli ve verimli geçirmeleri için dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu.
KOCAELİ 11.04.2022, 15:09
Başiskele Belediyesi, çocukların ara tatilini daha eğlenceli ve verimli geçirmeleri için dolu dolu etkinlik takvimi oluşturdu.
Başiskele Belediyesi, 11-15 Nisan tarihleri arasında ara tatile giren öğrenciler için program takvimi hazırladı. Öğrenciler çocuk atölyelerinde hem eğlenecek hem öğrenecek. Atölyelerde çocuklar bilimden sanata, teknolojiden matematiğe çeşitli alanlarda eğitim görecek. Katılımın sınırlı tutulduğu atölye çalışmalarına 9-14 yaş arası çocuklar ücretsiz katılabilecek.