Başiskele’de çevreye zarar veren hurda araçlar toplanıyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan hurda araçları tespit ederek çekilmesini sağlıyor.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde kentin dört bir köşesinde yol kenarlarına ve boş alanlara bırakılan hem ulaşımı engelleyen hem de çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar tespit edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait çekicilerle bulunduğu yerden kaldırılıyor.

Hurda sahiplerine yasal uyarılar yapıldı

Yapılan çalışmalarda kamuya ait alanlarda kullanım ömrünü tamamlayan ve çürümeye terk edilen hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde sahiplerine gerekli yasal uyarılar yapılırken, uyarıları dikkate almayan vatandaşların hurda araçları daha fazla görüntü ve çevre kirliliğine sebep olmaması için çekiciyle toplandı.