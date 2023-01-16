Başiskele’de binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşıldı

Başiskele’de 2022 yılında çok sayıda ihtiyaç sahibine yardım eli uzatıldı. Yardımlar çerçevesinde on binlerce çocuğa kıyafet alındı, binlerce gıda ve yakacak yardımı yapıldı. Aynı zamanda eğitim ve sağlık gibi konularda da vatandaşlara destek sağlandı.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen sosyal yardım çalışmalarıyla binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü güldü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Komisyonu’nca tespit edilen binlerce kişiye yardım eli uzatıldı. Dar gelirli aileler için 2022 yılında 3 bin 858 gıda kolisi dağıtımı, çölyak hastalarına 156 glütensiz gıda kolisi dağıtımı gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, bin 440 alışveriş fişi dağıtımı da yaptı. Bunun yanı sıra bin 184 temizlik kolisi, 249 paket bebek bezi verildi.

Sıcak yemek yardımı

Hayırseverlerin bağışlarıyla Halil İbrahim Sofrası Aşevinde yapılan yemekler, hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek durumu olmayan kimsesiz vatandaşlara yılın 365 günü dağıtılıyor. Gizlilik esasına göre yürütülen aşevi hizmetinden 2022 yılında 50 haneden 77 kişi fayda sağladı.

Yakacak odun yardımı

İlçe genelindeki park, bahçeler, yeşil alanlar, cadde ve sokaklardaki budanan ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine yakacak odun yardımı olarak dağıtılmaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından küçük parçalar halinde kesilen ve çuvallanan odunlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce tespit edilen dar gelirli ailelerin evlerine kadar götürülerek, teslim ediliyor. Yakacak odun yardımıyla 2022 yılında ilçedeki 195 hanenin ısınma ihtiyacı karşılandı.

Eğitime tam destek

Başiskele Belediyesi, üniversiteyi yeni kazanan 411 öğrenci için ebeveynlerine tek seferlik 2 bin liralık öğrenim desteği sağladı. İlçedeki ilk ve orta derecedeki okullarda eğitim gören 718 öğrenciye kırtasiye, ilkokul 1. sınıfa başlayan bin 750 öğrenciye çantalı kırtasiye seti dağıtımı ve 707 öğrenciye okul kıyafeti yardımı sağlanırken, ilçedeki 10 okuldan okul aile birlikleri tarafından ihtiyaç sahibi olarak bildirilen 144 öğrenciye 43 bin 200 TL tutarında hediye giyim çeki yardımı yapıldı.

Hayır Çarşısı hayırlara vesile oldu

"Sevgiyle Paylaşın, Kalplere İz Bırakın" sloganıyla hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan giyilebilir durumdaki temiz kıyafetler, ayakkabılar, mobilyalar ve beyaz eşyalar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtarak gönül köprüleri kuruyor. 2022 yılında Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısı’ndan yardıma muhtaç kişilere 58 bin 762 parça kıyafet, 2 bin 167 çift ayakkabı, 2 bin 876 parça çeşitli eşya bağışlandı. Ayrıca 4 ihtiyaç sahibi aileye de ev eşyası yardımında bulunuldu.

Sünnet şöleni

Kendi imkanlarıyla sünnet cemiyeti yapamayacak durumdaki aileleri, mahalle muhtarlarıyla iş birliği yaparak tespit eden Başiskele Belediyesi, ihtiyaç sahibi 182 çocuğun sünnet operasyonunu özel bir sağlık kurumunda gerçekleştirdi. Ardından 29 Ağustos 2022’de Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de katılımıyla gün boyu süren çeşitli etkinliklerle sünnet şöleni yapıldı.

Yerinde sağlık hizmeti

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü koordinesinde hizmetlerini sürdüren Sağlık İşleri Birimi, evde bakıma muhtaç, engelli, hasta ve yaşlılara destek oluyor. Sağlık İşleri Birimi’nde çalışan uzman hemşireler, ilçe genelinde 2022 yılında bin 102 engelli, hasta ve yaşlıyı ziyaret ederek, 320 vatandaşa tıbbi girişimde bulunurken, 26 vatandaşa ilaç ve malzeme yardımı yaptı.