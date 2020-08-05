Son Dakika
Başiskele’de bayram sonrası temizliği
BAŞİSKELE BELEDİYESİ, KURBAN BAYRAMI SONRASINDA BAŞİSKELE’NİN MAHALLELERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.
KOCAELİ 05.08.2020, 16:17
8
Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramı sonrasında Başiskele’nin mahallelerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Kurban Bayramı boyunca çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram sonrası da temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Başiskele’nin 37 mahallesinde sokak ve caddelerdeki özellikle pis koku ve kirliliğe neden olan evsel atık ve geri dönüşüm konteynerlerini yıkama ve dezenfekte işlemlerini yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan çöp konteyner yıkama ve dezenfekte aracıyla konteynerlerin periyodik olarak iç ve dış temizlikleri her gün bir mahallede belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ağustos 2020
|İmsak
|04:15
|Güneş
|05:57
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:23
|Yatsı
|21:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25