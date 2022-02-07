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Başiskele’de bakım, onarım ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir yanında onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
KOCAELİ 07.02.2022, 17:36
Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir yanında onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Başiskele Belediyesi parklar, bahçeler ve yeşil alanlar başta olmak üzere ilçenin her noktasında bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Belediye ekiplerince tespit edilen ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine zamanla yıpranan, paslanan, tekerlekleri kırılan ilçe genelindeki evsel atık ve geri dönüşüm konteynerleri mobil ekipler tarafından yerinde bakım ve onarım görüyor.
Ayrıca ekipler, bozulan parke taşlarını ve bordür taşlarını onardı.