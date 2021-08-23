Başiskele’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yazın toz ve topraktan kışın ise çamurdan muzdarip olan bölge halkının sorunlarını programlar dahilinde çözüyor. İlçenin her bir noktasında yol yapım çalışmasını sürdüren Başiskele Belediyesi, yaz aylarında alt ve üst yapı çalışmalarını hızlandırarak, birçok sokak ve caddeyi sıcak-soğuk asfalt ve parke taşları ile kapladı.

Son olarak Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Cengiz Topel Caddesi ile Beyzade, Erman, Necip, Narlık, Çağdaş, Feyman, Muazzez, Melda ve Mihriban Sokağı soğuk asfalt ile kapladı.