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Başiskele’de asfalt çalışmaları devam ediyor
İlçe genelinde araç sürücüleri ve vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlamlarını amaçlayan Başiskele Belediyesi, sokak ve caddelere sıcak asfalt seriyor.
KOCAELİ 25.08.2022, 19:02
İlçe genelinde araç sürücüleri ve vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlamlarını amaçlayan Başiskele Belediyesi, sokak ve caddelere sıcak asfalt seriyor.
Başiskele Belediyesi Fen İşeri Müdürlüğü ekipleri, zamanla deforme olan yollarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Sıcak havalara rağmen çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler Yeşilkent Mahallesi, Erguvan Sokak’ta yaklaşık 400 metrelik yola boydan boya sıcak asfalt dökecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol bölge halkının hizmetine açılacak.
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