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Başiskele’de 13 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verildi

Başiskele Belediyesi’nin ücretsiz sağlık hizmetlerinden 2021 yılında 13 bin 154 kişi yararlandı.

KOCAELİ 31.12.2021, 11:15
Başiskele’de 13 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verildi

Başiskele Belediyesi’nin ücretsiz sağlık hizmetlerinden 2021 yılında 13 bin 154 kişi yararlandı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nde hizmetlerine devam eden Sağlık Hizmetleri Birimi, çalışmalarını sürdürüyor.

627 kişiye psikolojik danışmanlık hizmeti verildi

Başiskele Belediyesi’nin ücretsiz olarak verdiği psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinden kendisini ifade edebilen her yaş kategorisinden vatandaşlar faydalanabiliyor. Psikolojik ve ruhsal hastalıkların tanısı ve tedavisi, henüz ortaya çıkmamış sorunlarının önlenmesi gibi daha birçok ruhsal sorunlara eğilen uzman psikologlar yüz yüze iletişim ile vatandaşlara yardımcı oldu. Uzman psikolog Kader Kaya ve Havva Nur Çelik tarafından verilen psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinden 2021 yılında 627 kişi faydalandı.

Pedagog hizmeti

Başiskele Belediyesi, pedagog hizmeti de vermeye başladı. Çocukların çocukluk dönemi sorunları, ergenlik dönemi sorunları, dikkat ve konsantrasyon, okul dönemi problemleri, depresyon, davranış bozukluğu, travma sonrası stres bozuklukları, kişilerarası iletişim bozukluğu gibi bir çok konuda çocuklara yönelik 2021 yılının son aylarında psikolojik destek sağlandı. Son 3 ayda 219 çocuğa pedagog hizmeti verildi.

Sağlıklı beslenme ve diyetisyen hizmeti

Belediyenin Sağlık İşleri Birimi bünyesinde bulunan iki uzman diyetisyen, sağlıklı beslenme ve diyetisyen hizmetleriyle 2021 yılında da vatandaşların sağlıklı yaşamını destekledi. Verilen hizmetle vatandaşın vücut yağ kütlesi özel cihazlar ile ölçülüyor. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve almak isteyen vatandaşlar için kişiye özel beslenme programı hazırlanıyor. 2021 yılında uzman diyetisyenler Betül Karagöz ve Fatma Şule Kılıç danışmanlığında 978 vatandaş fayda sağlandı.

Hasta ve yaşlı ziyaretleri

Başiskele Belediyesi, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk ve yoksunluk içindeki hasta ve yaşlı bireylerin hekim tarafından düzenlenen tedavilerinin takibi ve uygulanması, kişisel bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda evde sağlık hizmeti de veriyor. Uzman hemşireler Yonca Uzar ve Alev Karagöz, 2021 yılında 487 kez evde sağlık hizmeti gerçekleştirerek, ilçede ikamet eden hasta ve yaşlıların sağlık sorunlarıyla ilgilendi.

Telefonla uzaktan sağlık desteği

Uzaktan da olsa sağlık hizmetlerine devam eden Başiskele Belediyesi, bünyesindeki uzman hemşirelerle telefonla sağlık danışmanlığı yaptı. Vatandaşların her türlü sağlık sorunlarıyla ilgilenen hemşireler, 2021 yılında 2725 kişiye sağlık danışmanlığı yaparken, Covid-19 hastası ve temaslı 8108 kişiye de telefonla ulaşarak sağlığıyla ilgili bilgiler edindi.

Tıbbi malzeme yardımı

Başiskele Belediyesi, 2021 yılında da tıbbi malzeme yardımına devam etti. Bu yıl içerisinde 105 tıbbi malzeme yardımı yapan Başiskele Belediyesi, 2190 adet yetişkin hasta bezi yarımında bulundu. Ayrıca sağlık birimi ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları sağlık taramalarıyla bir yılda 120 vatandaşın pansuman, enjeksiyon, kan şekeri ölçümü ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi.

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