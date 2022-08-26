Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen 2022 Başiskele Yaz Okulları şölenle kapanacak.

Eğitimden sanata, spordan sosyal ve kültürel aktivitelere kadar ilçedeki çocuklar ve gençlere ödüllü Genc-i Ala Gençlik Modeli ile büyük destek sunan Başiskele Belediyesi, Başiskele Yaz Okulları kapanış programına hazırlanıyor. Başiskele sahilinde 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek program, gençlere göre konserler ve çeşitli etkinliklerle bol eğlenceli geçecek.

Yaz Spor Okullarında yaz müzik okullarında, yaz akademisinde ve sahne sanatları topluluğu kurslarında eğitim gören ve mezuniyet heyecanı yaşayacak öğrencilerin de sahne alacağı kapanış programında sevilen rap şarkıcısı Resul Aydemir ve Başiskele Müzik Okulları eğitimcileri Bukte Saatçi, Fırat Nadir Bilgin ve Furkan Kayaoğlu konser verecek.

Birbirinden eğlenceli etkinliklerle saat 18.00’da başlayacak programda Başiskele Çocuk Üniversitesi atölyeleri, oyun alanları, spor okulları gösterileri, Yaz Akademisi, Müzik ve Spor Okulları Sertifika Töreni yapılacak. Ardından saat 20.00’da başlayacak konserlerle Başiskeleliler müzik şöleni yaşayacak.