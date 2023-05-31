Başiskele termal tesisi yükseliyor

Sağlık turizmine önemli katkı sağlaması beklenen Başiskele Termal Tesisi projesinde çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli’nde sağlık turizmi için önemli bir proje olan Başiskele Termal Tesisinde çalışmalar devam ediyor. Yeniköy Mahallesi’nde bulunan termal su bölgesinde yapılan tesis tamamlandığında bölgeyi hareketlendirmesi bekleniyor. Projenin A bloğunun yapılacağı alanda hafriyat çalışmaları sürerken B blokta ise grobeton dökümü tamamlandı. Ekipler yalıtım imalatlarına devam ediyor. Termal suyun tutulacağı deponun temel betonu dökülürken, perde kalıbına devam ediliyor. Ayrıca kaba sıva imalatları da sürüyor. 480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak.