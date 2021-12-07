Başiskele Seymen Kışlası, Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olacak

Başiskele’deki Seymen Kışlası’nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ön tahsisi bakanlık tarafından onaylandı. Eski kışla alanında TOKİ ve büyükşehir, millet bahçesi inşa edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Başiskele’de bulunan Seymen Kışlası’nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Millet Bahçesi yapılmak üzere ön tahsisi gerçekleştirildi. Bakan Murat Kurum imzalı yazıda Seymen Kışlası’nın millet bahçesi yapılmak üzere büyükşehire 2 yıl süreyle ön tahsisi yapıldığı ifade edildi. Büyükşehir, 787 bin 517 metrekarelik alanda öncelikli olarak plan tadilatları yapacak. Başiskele’ye kazandırılacak Millet Bahçesi ise TOKİ ve Kocaeli Büyükşehir iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Proje dahilinde mevcut arazideki yeşil alanlar korunacak ve spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun alanları, millet kıraathanesi gibi alanlar oluşturulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Seymen Kışlası’nın millet bahçesi yapılmak üzere büyükşehire tahsisini sosyal medyasından müjdeledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Büyükakın, Başiskele’ye yapılacak millet bahçesinin hayırlı olması dileklerini iletti.