banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...
Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreninde...
Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor
Tatilden vazgeçmeyenler çadırı tercih ediyor
Yüzyıllardır atmaca kültürünü yaşatıyorlar
Yüzyıllardır atmaca kültürünü yaşatıyorlar
Salçalık domatesler tezgahlara indi
Salçalık domatesler tezgahlara indi

Başiskele Sahili’nde tiyatro keyfi

Başiskele Belediyesi’nin "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen "Deliriyorum Ben, Haberin Olsun" tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

KOCAELİ 22.07.2022, 13:32
Başiskele Sahili’nde tiyatro keyfi

Başiskele Belediyesi’nin "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen "Deliriyorum Ben, Haberin Olsun" tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

Başiskele Belediyesi’nin yaz etkinliği, "Deliriyorum Ben, Haberin Olsun" adlı komedi türündeki yetişkin tiyatrosuyla devam etti. Klinik sahibi Dr. Necip’in sıra dışı davranış bozuklukları olan hastalarıyla yaşadığı olayların anlatıldığı tiyatro oyunu, iki perde halinde sahnelendi. Usta oyuncuların performansı, tiyatroseverlerden tam not aldı.

Yorumlar (0)
27°
açık