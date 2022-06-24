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Başiskele sahili bu yaz eğlencenin merkezi oluyor

Başiskele Belediyesi tarafından organize edilen “Bu Yaz Sahile Gel” etkinlikleriyle Başiskele Sahili eğlencenin merkezi olacak.

KOCAELİ 24.06.2022, 15:39
Başiskele sahili bu yaz eğlencenin merkezi oluyor

Başiskele Belediyesi tarafından organize edilen “Bu Yaz Sahile Gel” etkinlikleriyle Başiskele Sahili eğlencenin merkezi olacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığınca gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Yaz boyunca kente bayram havası yaşatmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, sıcak yaz akşamlarını Başiskele Sahili manzarasında geçirmek isteyen vatandaşlar için “Bu Yaz Sahile Gel-2022” etkinliklerini başlattı. Geçen hafta başlayan ve yoğun ilginin olduğu konser ve etkinlikler önümüzdeki günlerde de devam edecek. 7’den 70’e herkese hitap edecek konserler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması, çocuk şarkıları gibi daha birçok etkinlik düzenlenecek.

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