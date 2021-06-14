banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Altın fiyatları düşüşte!
Altın fiyatları düşüşte!
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender

Başiskele kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele sahil parkında yaptığı kaykay pistinin rampalarını kurdu.

KOCAELİ 14.06.2021, 10:43
Başiskele kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele sahil parkında yaptığı kaykay pistinin rampalarını kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Sahil Parkı’na yapılan kaykay pistinde çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, en büyük endüstriyel dönüşüm projesi Seka Park’ta yer alan kaykay pistinde yenileme çalışmaları yapmıştı. Gençlerin büyük beğenisini toplayan kaykay pistinin bir diğeri de Başiskele ilçesinde yapılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışma kapsamında skate park alanında rampaların montaj çalışmaları tamamlandı. Alanın saha betonu da ekipler tarafından atıldı. Alanda akrilik zemin boyası yapılacak. Ayrıca kurulan rampaların arka yüzeylerinin grafiti işleri yapılacak.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
hafif yağmur
banner493