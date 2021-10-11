Başiskele Çocuk Akademisi için kayıtlar başladı

Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen Başiskele Çocuk Akademisi’nde yüz yüze eğitimler yeniden başlıyor.

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin deneyimli ve donanımlı yönetici ve eğitimci kadrosuyla yeniden yüz yüze eğitimlerin başlayacağı Başiskele Çocuk Akademisi’ne başvuru süreci başladı. Şehit Ekrem Mahallesi’ndeki Başiskele Çocuk Üniversitesi binasında 20 Ekim 2021’de eğitimlere başlayacak olan akademiye başvurular, 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 17.00’de sona erecek. Akademiye bölgede ikamet eden 2008-2009-2010-2011-2012 ve 2013 doğumlu öğrenciler kayıt yaptırabilecek. Çocuk akademisinde öğrenciler, robotik ve kodlamadan ebru sanatına, dramadan temel yaşam becerilerine, akıl oyunlarından bilimsel çalışmalara kadar birçok dersi uzman eğitimcilerden alacak. Haftanın 2 günü (çarşamba ve perşembe) saat 15.50-17.20 saatleri arasında eğitim alan öğrenciler, 11 farklı derse katılım sağlayarak hem eğlenecek hem öğrenecekler.