Başiskele Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi kabul edildi
BAŞİSKELE BELEDİYESİ’NİN 2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI VE 2021 YILI GELİR GİDER BÜTÇESİ BELEDİYE MECLİSİNDE KABUL EDİLDİ.
Başiskele Belediyesi’nin 2021 Yılı Performans Programı ve 2021 Yılı Gelir Gider Bütçesi belediye meclisinde kabul edildi.
Başiskele Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı 7. Olağan Toplantısının 2. birleşimi Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Dün saat 15.00’te başlayan toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Açılış ve yoklamanın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 8. Maddesi 2021 Yılı Performans Programı ve 9. Maddesi 2021 yılı Gelir Gider Bütçesi Meclis’te görüşüldü. Görüşmeler sonunda 148 milyon 789 bin TL olarak belirlenen 2021 yılı Gelir Gider Bütçesi ve 2021 Yılı Performans Programı oy çokluğuyla kabul edildi.
Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Kentimizin ihtiyaçları ve paydaş beklentileri göz önünde bulundurularak 2021 yılı Performans Programımızı ve buna bağlı bütçemizi tüm birimlerimizin katılımı ile hazırladık. Plan ve Bütçe Komisyonumuz üyelerine ve tüm çalışma arkadaşlarıma emeklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bütçemizin değerli hemşerilerimize ve Başiskelemiz’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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