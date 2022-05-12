Başiskele Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı kabul edildi

Başiskele Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı mayıs ayı meclis toplantısında kabul edildi.

Başiskele Belediyesi’nin mayıs ayı meclis toplantısının 2. birleşimi, Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Başiskele Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Numan Tonka, belediyenin 2021 yılı gelir gider tablosuna ilişkin sunum yaptı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı Raporu’na göre belediyenin 2021 yılı bütçesinin 163 milyon 789 bin TL olduğu, bütçe gelir hesaplarının 202 milyon 542 bin 515 TL olarak gerçekleştiği, bunun da bütçeye göre gerçekleşme oranının yüzde 123,66 olduğu açıklandı.

Bütçe gider hesaplarının ise 151 milyon 329 bin 382 TL olarak gerçekleştiği, bunun da bütçeye göre gerçekleşme oranının yüzde 92,39 olduğu ve yıl içerisinde harcanmayıp 12 milyon 459 bin 617 TL ödeneğin de iptal edildiği ifadelerine yer verildi. 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı’na göre, gelirin gideri karşılama oranı yaklaşık yüzde 134 olarak gerçekleştiği açıklandı.

Konuşmasında, daha güzel bir Başiskele için çalıştıklarını belirten Başkan Yasin Özlü, "Başiskele’mizde iktidarı ve muhalefetiyle birlikte uyum içerisinde hemşehrilerimize güzel işler yapmak için büyük gayret gösteriyoruz. İlçemizi gelece daha iyi hazırlayabilmek için el birliği ve gönül birliği veriyoruz. Tüm bu çalışmalar dolayısıyla tüm meclis üyelerimize ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Borçsuz, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımızla ortaya çıkan 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ilçemiz ve tüm vatandaşlarımız için hayırlı olsun" dedi.

Başiskele Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.